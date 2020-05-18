2020-05-18T17:57:52+03:00
В мире

В Одессе обвалилась стена пятиэажки

О пострадавших и погибших пока ничего не известно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Разрушены несколько квартирРазрушены несколько квартирФото: Кадр видео
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В Одессе 18 мая обрушилась стена пятижтажного дома. На месте ЧП работают спасатели, сколько человек могут находиться под завалами, не известно.

- Произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж). Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется,- сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.

ЧП произошло на улице Торговая. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о том, что разрушены несколько квартир одной секции. К месту ЧП вызвали также газовиков из-за запаха газа, который почувствовали люди, выбежавшие во двор из своих квартир. Внутрь пока не запускают из-за опасений, что здание может начать рушится вновь. Не ясно, что стало причиной ЧП.

В Одессе упала стена пятиэтажного дома.Автор: Xydessa

ИСТОЧНИК KP.RU

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