2020-05-18T19:18:02+03:00
Общество

Ленинградская область стала лидером среди регионов РФ по количеству построенного жилья

В 2019 году здесь сдали больше всего квадратных метров в пересчёте на одного жителя
Ксения БОГДАНОВА
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В 2019 году в Ленобласти возвели 2,9 кв. м. жилья.В 2019 году в Ленобласти возвели 2,9 кв. м. жилья.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ленинградская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по количеству жилья, построенного в 2019 году в пересчете на одного жителя. В первую пятерку лидеров, вслед за Ленобластью, также вошли Московская, Липецкая, Тюменская и Калининградская области.

Эксперты объясняют ведущие позиции Ленобласти и Подмосковья бурным развитием Московской и Санкт-Петербургской агломераций, где высокий спрос на жилье дополняется хорошей транспортной доступностью от столиц. В рейтинге, составленном РИА «Новости» учитывалось количество квадратных метров, введенных в эксплуатацию в прошлом году, приходящееся на одного человека. Так, в Ленинградской области этот показатель составил 1,3 квадратных метра на каждого жителя, в Московской области - 1,1. Для примера, в регионах - аутсайдерах рейтинга этот показатель в 50 раз меньше (0,026 кв. метра). На последних местах списка регионов оказались Чукотский автономный округ, Магаданская и Мурманская области.

В ноябре прошлого года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал, что темпы строительства жилья в регионе будут расти.

- Область продолжит наращивать темпы строительства жилья. Это задача властей на ближайшие несколько лет, - отметил Дрозденко во время совещания с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко.

Всего же в 2019 году в Ленинградской области построили 2,9 млн. кв. метров жилья. Регион полностью выполнил взятые на себя обязательства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Существенный прирост области в прошлом году дала частная застройка: около 1,4 млн. кв. метров пришлось на долю индивидуального жилья.

- Это полностью соответствует тому вектору, который взяла область несколько лет назад, после принятия градостроительных полномочий на региональный уровень: мы хотели бы видеть новую застройку мало- и среднеэтажной, низкоплотной. И статистика подтверждает это движение, - отметил Александр Дрозденко, комментируя итоги строительства в 2019 году.

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