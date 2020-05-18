В Центробанке ожидают дальнейшее повышения годовой инфляции
В Центробанке допускают, что инфляция в России продолжит увеличиваться. Главной причиной повышения уровня цен стала пандемия коронавируса и как следствие, ограничения, введенные, чтобы сдержать эпидемию: компании временно прекратили работу, возросло число безработных.
В апреле инфляция составила 3,1 процент, это на 0,6 процентных пунктов выше, чем в марте.
- Ускорение текущего роста цен носит временный характер и связано с повышенным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения в российских регионах режима самоизоляции, а также с произошедшим в I квартале ослаблением рубля,- сказано в прогнозе ЦБ.
Таким образом, уровень годовой инфляции может быть выше запланированного - 3,8-4,8%. В дальнейшем этот показатель опустится до 4 процентов.
Экономисты прогнозируют падение цен на жилье, как минимум до конца этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU