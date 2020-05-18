2020-05-18T21:44:57+03:00
Общество

Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду за нарушение самоизоляции

Жалоба Ирины Карабулатовой была рассмотрена в приоритетном порядке
Ксения БОГДАНОВА
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Штраф, выписанный Ирине Карабулатовой, отменили. Фото: Инстаграм.Штраф, выписанный Ирине Карабулатовой, отменили. Фото: Инстаграм.
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Главконтроль аннулировал штраф за нарушение режима самоизоляции, выписанный москвичке – инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой. Жительница столицы пожаловалась на то, что ее оштрафовали, хотя она не могла нарушить самоизоляцию, так как вообще не выходит из дома по состоянию здоровья. Как сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков, жалобу Карабулатовой рассмотрели в приоритетном порядке, штраф был отменен.

- С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала, - рассказал Евгений Данчиков Агентству городских новостей «Москва».

Ирина пользуется приложением «Социальный мониторинг», разработанным специально для контроля за пациентами с коронавирусом и ОРВИ. Приложение позволяет больным, у которых инфекция протекает в легкой форме, лечиться дома, в комфортных условиях, и при этом ежедневно подтверждать соблюдение карантина.

Для того, чтобы обозначить свое местонахождение, пациенту необходимо подтвердить номер телефона, сфотографироваться на камеру смартфона и указать геолокацию. Таким образом пользователь подтверждает, что в данный момент он остается в той же геолокации, которую он указал в документах о прохождении лечения на дому. Чтобы у пациента не было искушения оставить телефон дома и выйти на улицу по своим делам, приложение может в любое время прислать уведомление с запросом дополнительного подтверждения. В этом случае пациенту необходимо сделать селфи.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, ужесточающий ответственность за несоблюдение карантина. Пациенты с подозрением на коронавирус, нарушившие карантин, штрафуются на 4 тысячи рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет уже 5 тысяч рублей. До конца мая все москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции, особенно люди из группы риска – старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.

С 12 мая в Москве заработали только промышленные и строительные предприятия. Торговые центры, фитнес-клубы, бассейны, предприятия сферы культуры и досуга, кинотеатры будут закрыты до 31 мая. Пока закрыты и парки столицы. Все массовые и развлекательные мероприятия в городе также отменены до особого распоряжения мэра Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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