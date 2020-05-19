19 Май 2020 2020-05-19T01:15:14+03:00

Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 3238 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 19 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 19 мая 2020 года возросло до 1651 человека. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончался еще 71 пациент столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 146062 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3238 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 28913 пациентов, за сутки – 1423.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,2% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65, 11,3% – от 66 до 79 лет, 5,8% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 9% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU