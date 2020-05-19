19 Май 2020 2020-05-18T22:49:12+03:00

Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 3238 человек Фото: Павел КЛОКОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 мая 2020 года составило 28913 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 1423 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 146062 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3238 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,2% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65, 11,3% – от 66 до 79 лет, 5,8% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 9% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, более половины россиян (58%) считают коронавирус опаснее сезонного гриппа, причем среди москвичей таких больше, чем среди жителей других регионов. Еще около 25 процентов уверены, что грипп и коронавирус одинаково опасны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU