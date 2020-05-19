Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 мая 2020 года составило 28913 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 мая 2020 года составило 28913 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 1423 благополучно излечившихся пациентов.
Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 146062 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3238 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.
В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,2% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65, 11,3% – от 66 до 79 лет, 5,8% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 9% – дети и подростки до 18 лет.
Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.
Напомним, как писал сайт kp.ru, более половины россиян (58%) считают коронавирус опаснее сезонного гриппа, причем среди москвичей таких больше, чем среди жителей других регионов. Еще около 25 процентов уверены, что грипп и коронавирус одинаково опасны.
Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19
ИСТОЧНИК KP.RU
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