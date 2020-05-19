2020-05-19T03:04:03+03:00
В мире

Apple ответила генпрокурору США на обвинения в угрозе нацбезопасности

Ранее Барр заявил, что компания сотрудничает с Россией и Китем, чем и угрожает национальной безопасности Штатов
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Генеральный прокурор США Уильям БаррГенеральный прокурор США Уильям БаррФото: REUTERS
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Американская корпорация Apple ответила на заявление генпрокурора США Уильяма Барра о том, что ее политика по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности Штатов, а сама компания сотрудничает с властями России и Китая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление IT-гиганта.

"Лживые заявления в отношении нашей компании - это оправдание, чтобы ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность", - цитирует издание заявление Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU

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