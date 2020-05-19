В Китае произошло землетрясение, четыре человека погибли

19 Май 2020 2020-05-19T05:21:50+03:00

Подземные толчки были зафиксированы в понедельник вечером в 21.47 по местному времени (16.47 мск) Фото: REUTERS

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Четыре человека погибли, 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая, говорится в заявлении правительства провинции.

Подземные толчки были зафиксированы в понедельник вечером в 21.47 по местному времени (16.47 мск) в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 миллиона человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине восьми километров.

После землетрясения местные власти оперативно организовали спасательные работы, жители, находившиеся в поврежденных зданиях, были эвакуированы в безопасные места.

ИСТОЧНИК KP.RU