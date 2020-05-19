2020-05-19T10:12:54+03:00
Общество

Синоптики предсказали тёплый июнь

В Московском регионе температура будет достигать 20 градусов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Июнь в 2020 году будет теплее обычногоИюнь в 2020 году будет теплее обычногоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты Гидрометцентра России сообщили о благоприятном прогнозе на первый месяц лета. В Москве и Подмосковье в начале июня в среднем ожидается +15,6 градусов, а к концу месяца температура будет достигать +20 градусов. По ночам ожидается до +10, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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