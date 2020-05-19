Китайские специалисты оценили боеспособность российского истребителя
В Китае отметили манёвренность, скорость Су-34 и его способность поражать морские и наземные цели
В Китае оценили боеспособность российского Су-34Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае специалисты оценили боеспособность российского истребителя Су-34. Они отметили манёвренность самолёта, а также его высокую скорость и способность поражать морские и наземные цели. Об этом сообщило издание "Хуантю Шибао".
- Самая узнаваемая часть самолета – его нос, напоминающий по форме утиный клюв, это настоящий конструкторский шедевр, - сказано в публикации.
ИСТОЧНИК KP.RU