США откажутся от доступа бедных стран без патента к вакцине от коронавируса
Соответствующее положение есть в резолюции ВОЗ
США не примут положения резолюции ВОЗ о доступе к вакцине от вируса для бедных странФото: REUTERS
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США заявили о своём намерении не принимать положение резолюции ВОЗ, по которому бедным странам будет предоставлен доступ к вакцине от коронавируса и к другой медицинской помощи без приобретения соответствующего патента. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.
ИСТОЧНИК KP.RU