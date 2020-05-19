США откажутся от доступа бедных стран без патента к вакцине от коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T09:57:38+03:00

США не примут положения резолюции ВОЗ о доступе к вакцине от вируса для бедных стран Фото: REUTERS

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США заявили о своём намерении не принимать положение резолюции ВОЗ, по которому бедным странам будет предоставлен доступ к вакцине от коронавируса и к другой медицинской помощи без приобретения соответствующего патента. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

ИСТОЧНИК KP.RU