Эксперты рассказали, как сократить траты на ремонт дорог

19 Май 2020 2020-05-19T11:10:58+03:00

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Сложно не согласиться, что многие дороги в России требуют тщательного ремонта, ведь часто от качества покрытия зависит безопасность дорожного движения и здоровье людей. У каждой дороги должен быть своей «хозяин», несущий за нее полную ответственность – именно так считает лидер общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. В интервью «Комсомольской правде» специалист рассказал, как можно сократить траты на ремонт дорог в стране.

- Хозяин у дороги должен быть не формальный, а настоящий, несущий полную ответственность за ее состояние — вплоть до уголовной, если будут тяжелые последствия. Так же, как и у жилых зданий. Если что-то обвалится, и житель дома пострадает, то главный инженер управляющей компании может получить срок. Почему же никто не несет ответственность перед жертвами аварий из-за плохого дорожного покрытия? У нас до 40 процентов ДТР происходит из-за дорожной напасти, - рассказал Петр Шкуматов.

Глава общественного движения «Синие ведерки» предложил ввести лицензирование строительных работ, чтобы исключить фирмы-однодневки, которые не исполняют свою работу достаточно эффективно. Компаниям, по мнению специалисты, необходимо присваивать «классы»: если организация зарегистрировалась только вчера, то он сможет чинить только дорожки во дворе. Если хорошо их заасфальтировала, то сможет перейти к починке дорог в городе и так далее.

- Тогда компаниям будет выгодно строить дороги, как можно лучше. Это откроет путь к более «жирным» заказам, - отметил Петр Шкуматов.

В интервью КП президент Российской ассоциации подрядных организаций в дорожном хозяйстве Александр Малов сообщил, как нужно проводить конкурс между строительными компаниями, чтобы наладить ремонт покрытия в городах.

- Конкурс должен быть двухэтапным. На первом этапе следует отбирать компании с опытом, техникой, достойными кадрами. А на втором смотреть, кто из них предложит более низкую цену. При этом понижать, как это происходит в настоящее время, на 30 процентов, нельзя. Победитель такого тендера, чтобы не прогореть, нарушает все что можно. От этого и отход от технологии, и дешевые материалы. Максимум, насколько можно снизить цену, это 12-15 процентов, - объяснил эксперт.

Затраты на ремонт дорожного покрытия также можно значительно сократить, внедряя новые технологии.

- Во всем мире на трассах с интенсивным движением, где идут большегрузы, активно используют цементобетонное покрытие. Оно прочнее асфальта, служит более 20 лет. И если раньше цементобетонные дороги были дороже асфальтовых, то теперь цены сравнялись. Почему же тогда дорожники не переходят на прогрессивные материалы? На территории Китая и Штатов почти половина дорог именно из такого материала, - рассказал Александр Малов, отметив, что основные поставщики битума и асфальта — это нефтяные компании, когда как у у цемента и бетона нет такого мощного лобби.

ИСТОЧНИК KP.RU