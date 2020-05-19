Ученые нашли серьезные осложнения у погибших от коронавируса
Коронавирусная инфекция вызывает серьезные осложнения не только на органы дыхания и легкие зараженного, но и на другие системы организма. Многие последствия воздействия вируса на тело человека являются смертельно опасными, сделали вывод австрийские ученые и медики, научные статьи которых опубликовало издание Annals of Internal Medicine.
В ходе исследования эксперты вскрыли и проанализировали тела 11 пациентов, погибших от коронавируса. Все они был пожилыми людьми.
- Самое массивное инфицирование в начале болезни начинается с поражения органов дыхания, однако патологическое воздействие на организм человека на этом не заканчивается. Коронавируса провоцирует развитие тромбов в легочных артерия и поражает другие органы и системы тела, - сообщил Михаэль Траунер из Венского медицинского университета.
Коронавирус, по результата исследований, вызвал у пациентов тяжелейшие расстройства тромбозы, почечную недостаточность, снижение функций печени, поджелудочной железы. Кроме того, ученые выявили серьезные нарушения функционирования лимфатической системы и желез внутренней секреции. Основными причинами смерти при коронавирусе становятся легочная недостаточность и нарушение кровотока. Чаще всего тяжелые осложнения случаются у пациентов, которые раннее уже переносили сердечно-сосудистые заболевания.
Сначала вирус действует на альвеолы – специальные образования в легких, через которые происходит газообмен, – практически уничтожая их. Потом начинает воздействовать на капилляры, из-за чего сужается просвет сосудов, и окружающие ткани начинают отмирать, отметили специалисты.
- Коронавирус нового типа массированно действует на весь организм человека, все его системы. Но пока еще не до конца известно, насколько долговременны подобные поражения и как поведут себя пораженные органы в дальнейшем, если организм удастся вылечить от коронавирусной инфекции, - заключил Траунер
Самым серьёзным осложнением коронавируса, которое обнаружили ученые, стал тромбоз вен. Это ставит перед медиками важный вопрос о том, насколько эффективны при коронавирусе антикоагулянты. Раньше медики использовали один из этих препаратов – гепарин – для борьбы с коронавирусной инфекцией, однако наблюдения показали, что он опасен для больных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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