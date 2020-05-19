Ученые из США предупредили о катастрофической смертности из-за коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T12:41:08+03:00

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Смертность от коронавируса нового типа может достичь катастрофических масштабов, если мировое сообщество не примет решительных мер по борьбе с этой инфекцией. Такое заявление сделали американские ученые из Вашингтонского университета.

Специалисты проанализировали статистику и пришли к выводу, что COVID-19 является более смертоносным, чем любой другой грипп. Ученые провели исследование о заражениях инфекцией в 116 округах 33 штатов США и установили, что смертность от заболевания составляет 1,3%, пишет сайт NEWS.ru.

При этом в своем заявлении специалисты отмечают, что, как правило, смертность от сезонного гриппа не превышает показатель 0,1%. Таким образом, к лечению и профилактике коронавируса необходимо относиться намного боле серьезно, и ни в коем случае не пускать ситуацию на самотек, передает сайт «Свободная пресса».

Американские ученые добавляют, что число людей, умерших по всему миру от коронавируса нового типа, может стать катастрофическим, если уже сейчас не начать еще более активную борьбу с пандемией.

Эксперты отмечают, что, если в текущем году в Штатах COVID-19 заразятся столько граждан, сколько заболели гриппом в период эпидемии прошлого года, то только в Америке можно ожидать смерти порядка полумиллиона человек, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU