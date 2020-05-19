"Иммунологическая элита": Врач рассказал, как 100-летние москвички победили коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T13:40:10+03:00

У одной из пациенток был целый комплекс сопутствующих заболеваний - но несмотря на это она победила заболевание

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В Москве две пациентки старше 100 лет полностью вылечились от коронавируса. Причем, у одной из них был целый комплекс сопутствующих заболеваний. Вирусолог Владимир Болибок заявил, что это ничто иное, как генетический феномен.

- И этот генетический феномен называется иммунологическая элита. В 2019 году генетики определили, что для человека генетически запрограммирована продолжительность жизни всего-навсего 38 лет, - рассказал Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".

Вирусолог отмечает, что старение человека связано с функционированием его иммунной системы. Именно она первая начинает "выключаться", начинается так называемая возрастная инволюция тимуса. Уже к 25 активность тимуса - важного органа иммунной системы - составляет всего 25% той, которая была от рождения. К 30 годам остается всего 10%.

Однако есть люди, с которыми этого не происходит. То есть, у них не развивается инволюция тимуса, или развивается очень медленно. На протяжении всей жизни они сохраняют высокий уровень иммунитета, что позволяет им и в зрелом возрасте бороться с разного вида инфекциями.

ИСТОЧНИК KP.RU