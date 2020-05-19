2020-05-19T16:04:19+03:00
Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв химического газа

Пострадал один человек
Ксения АНУФРИЕВА
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В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв химического газа. Пострадал один ученыйВ радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв химического газа. Пострадал один ученыйФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Взрыв химического газа произошел в лаборатории радиологического научного медцентра в Обнинске (Калуга) на пятом этаже здания. Инцидент случился вечером 19 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного регионального управления министерства по чрезвычайным ситуациям.

- Взрыв произошел на химической установке в лаборатории неопасных химикатов филиала научного центра радиологии в Обнинске . В результате инцидента были повреждены окна и дверь, пострадал один человек, - сказали представители ведомства.

Пострадавший в результате взрыва – ученый лаборатории. Он получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение. Тяжесть трав пострадавшего пока что уточняется.

В пресс-службе ведомства также подчеркнули, что газ не опасен для окружающих, а за взрывом не последовало никаких возгораний. В настоящее время специалисты устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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