Открытие МФЦ в Москве после самоизоляции: когда начнут работу

19 Май 2020 2020-05-19T18:43:19+03:00

Мэр столицы рассказал, что открыть МФЦ в Москве нужно, так как не все услуги во время самоизоляции можно оформить в электронном формате

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Мэр города Сергей Собянин заявил 19 мая в эфире телеканала «Россия 1», что в городе побороли самые страшные сценарии развития эпидемии. При этом в больницах все еще остаются около 18 тысяч тяжело больных. В этих условиях власти города планируют принять решение и открыть с 25 мая столичные МФЦ.

- Открываем МФЦ, потому что не все услуги можно получить в электронном виде, - сказал Сергей Собянин. – Также будем открывать часть больниц по плановой помощи. Посоветуемся с коллегами из Министерства здравоохранения. Не будем переводить часть клиник, которые предполагали в COVID-центры. А наоборот будем раскрывать возможности плановой медицинской помощи. Это тоже важно, этого ждут тысячи людей.

Сергей Собянин напомнил, что 12 мая были сняты ограничения по работе промышленности, строительства, а это означает, что на работу вышло огромное количество людей. За последнюю неделю, по словам мэра города, количество людей, которые перемещаются на транспорте, выросло почти на 1 млн человек. После этого необходимо еще какое-то время посмотреть, как будут развиваться события, сколько человек поступит в больницы, чтобы принимать дальнейшие решения для снятия ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU