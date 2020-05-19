В рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции в Москве прорабатывается вопрос улучшения и безопасности пешеходного движения
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы совместно с Госавтоинспекцией планирует провести временную реорганизацию движения на основных пешеходных маршрутах и зонах с целью недопущения дальнейшего распространения коронавируса. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал Начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Дроганов.
Какие меры собираются принять:
1. Сокращение времени ожидания на светофорах до минимальных значений, чтобы не образовывалась толпа.
2. Расширение узких тротуаров некапитальным способом за счет мест парковки и крайней полосы движения транспорта. Это позволит пешеходам соблюдать дистанцию в два метра.
3. Освобождение пешеходных пространств, занятых малыми сооружениями и ограждениями.
4. Временное введение новых пешеходных зон свободных от транспортных средств.
5. Создание временных пешеходных переходов в жилых районах для сокращения времени пребывания граждан на улице.
В беседе с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым полковник полиции подчеркнул, что в период действия режима повышенной готовности на территории столицы безопасность пешеходов находится в числе приоритетов у Госавтоинспекции.
В период действия режима повышенной готовности на территории столицы безопасность пешеходов находится в числе приоритетов у Госавтоинспекции..
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Автоновости»