2020-05-19T21:57:21+03:00
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В рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции в Москве прорабатывается вопрос улучшения и безопасности пешеходного движения

Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал начальник Начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Дроганов
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Начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий ДрогановНачальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Дроганов
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы совместно с Госавтоинспекцией планирует провести временную реорганизацию движения на основных пешеходных маршрутах и зонах с целью недопущения дальнейшего распространения коронавируса. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал Начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Дроганов.

Какие меры собираются принять:

1. Сокращение времени ожидания на светофорах до минимальных значений, чтобы не образовывалась толпа.

2. Расширение узких тротуаров некапитальным способом за счет мест парковки и крайней полосы движения транспорта. Это позволит пешеходам соблюдать дистанцию в два метра.

3. Освобождение пешеходных пространств, занятых малыми сооружениями и ограждениями.

4. Временное введение новых пешеходных зон свободных от транспортных средств.

5. Создание временных пешеходных переходов в жилых районах для сокращения времени пребывания граждан на улице.

В беседе с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым полковник полиции подчеркнул, что в период действия режима повышенной готовности на территории столицы безопасность пешеходов находится в числе приоритетов у Госавтоинспекции.

В период действия режима повышенной готовности на территории столицы безопасность пешеходов находится в числе приоритетов у Госавтоинспекции..

ИСТОЧНИК KP.RU

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