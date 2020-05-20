2020-05-19T22:53:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года возросло до 1726 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 3545 человекЧисло инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 3545 человекФото: Павел КЛОКОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года возросло до 1726 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 75 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 149607 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3545 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 31496 пациентов, за сутки – 2583.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,9% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65, 10,6% – от 66 до 79 лет, 5,9% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 8,5% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

К слову, сайт kp.ru рассказывал, как один сбежавший с карантина заразил коронавирусом трех полицейских, двух врачей и одну любовницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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