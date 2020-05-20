Bloomberg изменил публикацию о статистике по коронавирусу в России после обращения российского посольства
Американское издание Bloomberg вчера, 19 мая, после требования об опровержении от посольства России исправило некоторые данные в свой материал о распространении коронавируса в России.
Ранее российская дипмиссия опубликовала на странице в Facebook заявление. В нём представители посольства указали на на то, что автор стать поменяла местами данные Всемирного банка о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития.
На самом деле в России в 2013 году приходилось 8,2 больничных койки на тысячу человек, а в странах ОЭСР - 3,8 на тысячу человек. В публикации данные приводились наоборот.
ИСТОЧНИК KP.RU