2020-05-20T07:26:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Bloomberg изменил публикацию о статистике по коронавирусу в России после обращения российского посольства

Автор материала поменял местами данные о числе больничных коек в России и в странах ОЭСР
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
13 мая Bloomberg опубликовало материал под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", но вскоре его изменили13 мая Bloomberg опубликовало материал под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", но вскоре его изменилиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американское издание Bloomberg вчера, 19 мая, после требования об опровержении от посольства России исправило некоторые данные в свой материал о распространении коронавируса в России.

Ранее российская дипмиссия опубликовала на странице в Facebook заявление. В нём представители посольства указали на на то, что автор стать поменяла местами данные Всемирного банка о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

На самом деле в России в 2013 году приходилось 8,2 больничных койки на тысячу человек, а в странах ОЭСР - 3,8 на тысячу человек. В публикации данные приводились наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всемирный банк сообщил об угрозе "крайней бедности" для 60 миллионов человек после пандемии
Bloomberg изменил публикацию о статистике по коронавирусу в России после обращения российского посольства
Последние новости на утро 20 мая 2020: В России предложили смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В партии Порошенко уверяют, что запись его разговора с Байденом – фальшивка
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года составило 31496 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 20 мая 2020 года составило 28 290 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 20 мая 2020: 13,7 тысяч машин ездили без пропусков
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 20 мая 2020 года возросло до 1726 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 20 мая 2020 года составило 149 607 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 20 мая 2020: В столице заработают МФЦ, но режим самоизоляции будет продлен
На МКС выявили повышенную концентрацию бензола
Трамп предложил назначить послом США в Венесуэле Джеймса Стори
В Боливии заболели коронавирусом более 200 полицейских и военных
Голландский фермер заразился коронавирусом от норки
Зурабишвили признала: Грузию нескоро примут в ЕС
Врач рассказал про опасность народного метода лечения коронавируса
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
"Нам с этим жить": Академик рассказал о второй волне коронавируса
Как привыкнуть к работе после выхода с самоизоляции: советы психолога
Психолог рассказал, как предотвратить конфликты после выхода с карантина
Посольство РФ в США потребовало от Bloomberg опровержения статьи о коронавирусе в России
Эксперт рассказал об опасности многоразовых масок
Назван простой способ поддержать иммунитет после изоляции
Президент Грузии: Я в любом случае за прямой диалог с Россией