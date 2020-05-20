Посольство РФ в США потребовало от Bloomberg опровержения статьи о коронавирусе в России

20 Май 2020 2020-05-20T02:23:40+03:00

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Российское посольство в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения статьи о коронавирусе в России, где была изложена искаженная информация. Дипломаты в своем заявлении отметили, что «ложь о нашей стране не способна победить пандемию».

Автор материала со ссылкой на статистику Всемирного банка приводит подкрепленные графиками данные о числе больничных коек в России и странах Организации экономического и сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2013 году. Сравнение получается не в нашу пользу: в среднем всего 3,8 больничных места на тысячу человек, а в ОЭСР – 8,2. Однако, если открыть ссылку на сайт ВБ, становится понятно, что на самом деле данные приведены с точностью до наоборот.

«Редакторы «Блумберга» опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами», - отмечается в заявлении посольства России, опубликованном на его странице в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU