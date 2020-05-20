Всемирный банк сообщил об угрозе "крайней бедности" для 60 миллионов человек после пандемии

20 Май 2020 2020-05-20T07:40:45+03:00

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Порядка 60 миллионов человек во всём мире могут прийти в состояние крайней бедности из-за пандемии коронавируса. Это сведёт на нет усилия по борьбе с бедностью за последние три года, заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

- Наша оценка такова, что до 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность, что нивелирует весь прогресс в уничтожении бедности в последние три года. Наши прогнозы показывают глубокую рецессию, - сообщил Малпасс на телеконференции.

Он также отметил, что Всемирный банк старается помочь и выдаёт кредиты в 100 странах, а также взял на себя обязательство выдать до 2021 года кредиты ещё на 160 миллионов долларов.

Однако, по словам Малпасса, инициативы Всемирного банка недостаточно. Глава организации призвал страны-кредиторы поступить, как страны "Большой двадцатки", которые объявили мораторий на выплаты долга для многих развивающихся стран.

ИСТОЧНИК KP.RU