Посол России в Китае сообщил, когда откроется генконсульство в Ухане
Россия откроет генконсульство в Ухане, как только позволит бюджет, заявил российский посол в Китае Андрей Денисов.
Он также напомнил, что соглашение об учреждении консульства России в Ухане и консульства Китая в Казани подписали ещё в 2015 году в присутствии президентов обеих стран.
Также Денисов рассказал, что с конца ХIХ века российское генконсульство было в городе Ханькоу, на месте которого сейчас город Ухань. МИД России принял решение восстановить генконсультво России в Ухане.
- Надеемся, что, когда государственный бюджет позволит нам это сделать, мы вернем историческое присутствие нашей страны в городе Ухане, - добавил посол на пресс-конференции.
ИСТОЧНИК KP.RU