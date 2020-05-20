2020-05-20T08:02:38+03:00
В мире

Посол России в Китае сообщил, когда откроется генконсульство в Ухане

Андрей Денисов на пресс-конференции рассказал, что МИД принял решение по восстановлению российского представительства в китайском городе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия планирует открыть генконсульство в УханеРоссия планирует открыть генконсульство в УханеФото: REUTERS
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Россия откроет генконсульство в Ухане, как только позволит бюджет, заявил российский посол в Китае Андрей Денисов.

Он также напомнил, что соглашение об учреждении консульства России в Ухане и консульства Китая в Казани подписали ещё в 2015 году в присутствии президентов обеих стран.

Также Денисов рассказал, что с конца ХIХ века российское генконсульство было в городе Ханькоу, на месте которого сейчас город Ухань. МИД России принял решение восстановить генконсультво России в Ухане.

- Надеемся, что, когда государственный бюджет позволит нам это сделать, мы вернем историческое присутствие нашей страны в городе Ухане, - добавил посол на пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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