Кипр планирует принять туристов с 15 июня

20 Май 2020 2020-05-20T09:00:05+03:00

Кипр будет готов к приему туристов с 15 июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Кипр готов начать приём туристов с 15 июня, сообщил председатель комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Палаты представителей Республики Кипр Андреас Киприану Кипрскому информационному агентству.

Однако сейчас это зависит от того, примут ли это решение кабинет министров, министерство здравоохранения и министерство транспорта, отметил Киприану.

ИСТОЧНИК KP.RU