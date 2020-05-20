Кипр планирует принять туристов с 15 июня
Окончательное решение примут правительство, Минздрав и Минтранс республики
Кипр будет готов к приему туристов с 15 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Кипр готов начать приём туристов с 15 июня, сообщил председатель комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Палаты представителей Республики Кипр Андреас Киприану Кипрскому информационному агентству.
Однако сейчас это зависит от того, примут ли это решение кабинет министров, министерство здравоохранения и министерство транспорта, отметил Киприану.
ИСТОЧНИК KP.RU