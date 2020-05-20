2020-05-20T09:00:05+03:00
В мире

Кипр планирует принять туристов с 15 июня

Окончательное решение примут правительство, Минздрав и Минтранс республики
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Кипр будет готов к приему туристов с 15 июняКипр будет готов к приему туристов с 15 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Кипр готов начать приём туристов с 15 июня, сообщил председатель комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Палаты представителей Республики Кипр Андреас Киприану Кипрскому информационному агентству.

Однако сейчас это зависит от того, примут ли это решение кабинет министров, министерство здравоохранения и министерство транспорта, отметил Киприану.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сбербанке сообщили о новых схемах мошенничества
WWF: в этом году леса будут гореть сильнее, чем в 2019-м
Выступление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020: прямая видеотрансляция
Кипр планирует принять туристов с 15 июня
Жителям Ленобласти, лишившимся дохода из-за пандемии, заплатят на общественных работах
Медикам, которые работают с COVID-19, предлагают дать льготы военных
В Москве больше 540 человек сдали плазму для лечения заражённых коронавирусом
Посол России в Китае сообщил, когда откроется генконсульство в Ухане
Всемирный банк сообщил об угрозе "крайней бедности" для 60 миллионов человек после пандемии
Bloomberg изменил публикацию о статистике по коронавирусу в России после обращения российского посольства
Последние новости на утро 20 мая 2020: В России предложили смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В партии Порошенко уверяют, что запись его разговора с Байденом – фальшивка
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию