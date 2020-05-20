2020-05-20T10:36:12+03:00
Экономика

В условиях пандемии Россияне урезали траты по кредитным картам до минимума

Месяц самоизоляции серьезно повлиял на желание держателей кредитных карт покупать в долг
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В условиях пандемии жители России урезали траты по своим кредитным картам до минимума. Так уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в прошлом месяце снизился до 47,4%. Тогда как в марте этот показатель был 53,1%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Как передает РБК, по данным НБКИ, это самое серьезное снижение за пять лет - показатель утилизации вернулся к уровню января-февраля 2015 года.

Кроме того, в апреле оформлено 310 тысяч кредитных карт, что на 63,5% меньше, чем месяцем ранее, а совокупный объем лимита по выданным картам упал на 64,7%, по отношению к марту, и составил 19 миллиардов рублей.

Выдача кредитных карт за месяц снизилась на 77% в денежном выражении и на 73% в количественном.

Старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков заявил, что в условиях самоизоляции многие резко сократили уровень своих повседневных расходов, однако продолжали получать заработную плату. По его словам, эта свободная ликвидность позволила гражданам направить денежные потоки на снижение утилизированных кредитных лимитов.

«В 2014 году клиенты находились в совершенно других условиях, когда цены резко росли, уровень номинальных повседневных расходов также резко увеличивался, а зарплаты сильно не повышались», отметил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России за сутки от коронавируса умерло 135 человек
Спрос на товары для досуга вырос вдвое, а на одежду – рухнул
В условиях пандемии Россияне урезали траты по кредитным картам до минимума
Замглавы управления СК Разинкина назаначили на пост заместителя генпрокурора
В Японии проверяет возможную утечку данных о новой сверхзвуковой ракете
Защита сестёр Хачатурян попросила помощи у спецдокладчика ООН
Церемонию "Оскар-2021" могут перенести
В Москве за сутки вылечили рекордное число заражённых коронавирусом
17 процентов работодателей не планируют возвращать сотрудников с «удаленки»
Петра Порошенко обвинили в госизмене
Туризм в России с 1 июня начнёт поэтапно выходить из карантина
В Сбербанке сообщили о новых схемах мошенничества
WWF: в этом году леса будут гореть сильнее, чем в 2019-м
Выступление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по коронавирусу в Совете Федерации 20 мая 2020: прямая видеотрансляция
Кипр планирует принять туристов с 15 июня
Жителям Ленобласти, лишившимся дохода из-за пандемии, заплатят на общественных работах
Медикам, которые работают с COVID-19, предлагают дать льготы военных
В Москве больше 540 человек сдали плазму для лечения заражённых коронавирусом
Посол России в Китае сообщил, когда откроется генконсульство в Ухане
Всемирный банк сообщил об угрозе "крайней бедности" для 60 миллионов человек после пандемии
Bloomberg изменил публикацию о статистике по коронавирусу в России после обращения российского посольства
Последние новости на утро 20 мая 2020: В России предложили смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В партии Порошенко уверяют, что запись его разговора с Байденом – фальшивка
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию