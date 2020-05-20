В условиях пандемии Россияне урезали траты по кредитным картам до минимума

20 Май 2020 2020-05-20T10:36:12+03:00

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В условиях пандемии жители России урезали траты по своим кредитным картам до минимума. Так уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в прошлом месяце снизился до 47,4%. Тогда как в марте этот показатель был 53,1%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Как передает РБК, по данным НБКИ, это самое серьезное снижение за пять лет - показатель утилизации вернулся к уровню января-февраля 2015 года.

Кроме того, в апреле оформлено 310 тысяч кредитных карт, что на 63,5% меньше, чем месяцем ранее, а совокупный объем лимита по выданным картам упал на 64,7%, по отношению к марту, и составил 19 миллиардов рублей.

Выдача кредитных карт за месяц снизилась на 77% в денежном выражении и на 73% в количественном.

Старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков заявил, что в условиях самоизоляции многие резко сократили уровень своих повседневных расходов, однако продолжали получать заработную плату. По его словам, эта свободная ликвидность позволила гражданам направить денежные потоки на снижение утилизированных кредитных лимитов.

«В 2014 году клиенты находились в совершенно других условиях, когда цены резко росли, уровень номинальных повседневных расходов также резко увеличивался, а зарплаты сильно не повышались», отметил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU