Голикова: Ещё 17 регионов могут перейти к снятию ограничений, принятых из-за коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T12:15:37+03:00

Ещё 17 регионов могут перейти к снятию ограничений, сообщила Татьяна Голикова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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17 регионов России могут перейти к первому и последующим этапам снятия ограничений, которые ранее приняли из-за распространения коронавируса, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа.

Вице-мэр также сообщила, что летальность от коронавируса в России достигла показателя в 0,95%. Самые низкие показатели отмечаются в Татарстане, а также в Тамбовской и Свердловской областях.

Трансляцию доклада Татьяны Голиковой можно увидеть на сайте KP.RU.

Обращение Татьяны Голиковой в Совете Федерации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780102" frameborder="0"></iframe> Голикова назвала регионы России с самым низким показателем летальности.

ИСТОЧНИК KP.RU