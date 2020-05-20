2020-05-20T12:15:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Голикова: Ещё 17 регионов могут перейти к снятию ограничений, принятых из-за коронавируса

Летальность от COVID-19 в России составляет 0,95% [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ещё 17 регионов могут перейти к снятию ограничений, сообщила Татьяна ГоликоваЕщё 17 регионов могут перейти к снятию ограничений, сообщила Татьяна ГоликоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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17 регионов России могут перейти к первому и последующим этапам снятия ограничений, которые ранее приняли из-за распространения коронавируса, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа.

Вице-мэр также сообщила, что летальность от коронавируса в России достигла показателя в 0,95%. Самые низкие показатели отмечаются в Татарстане, а также в Тамбовской и Свердловской областях.

Трансляцию доклада Татьяны Голиковой можно увидеть на сайте KP.RU.

Обращение Татьяны Голиковой в Совете Федерации.

Голикова назвала регионы России с самым низким показателем летальности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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