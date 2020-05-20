Голикова: Ещё 17 регионов могут перейти к снятию ограничений, принятых из-за коронавируса
17 регионов России могут перейти к первому и последующим этапам снятия ограничений, которые ранее приняли из-за распространения коронавируса, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа.
Вице-мэр также сообщила, что летальность от коронавируса в России достигла показателя в 0,95%. Самые низкие показатели отмечаются в Татарстане, а также в Тамбовской и Свердловской областях.
Трансляцию доклада Татьяны Голиковой можно увидеть на сайте KP.RU.
Обращение Татьяны Голиковой в Совете Федерации.
Голикова назвала регионы России с самым низким показателем летальности.
ИСТОЧНИК KP.RU