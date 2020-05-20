2020-05-20T12:08:40+03:00
Экономика

Курс рубля 20 мая 2020: Доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 11 марта

Курс рубля 20 мая 2020: Евро поднялся до 79,16 рубля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Доллар ниже 72 рублей впервые с 11 мартаДоллар ниже 72 рублей впервые с 11 мартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс доллара опустился ниже отметки в 72 рубля впервые с 11 марта. Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 20 мая поднялся до 72,3381 руб.

Индекс РТС впервые с 6 марта поднялся выше 1200 пунктов.

Курс евро Центробанка на 20 мая составил 79,1677 рубля, поднявшись с уровня 78,9422 рубля 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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