Курс рубля 20 мая 2020: Доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 11 марта

20 Май 2020 2020-05-20T12:08:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Курс доллара опустился ниже отметки в 72 рубля впервые с 11 марта. Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 20 мая поднялся до 72,3381 руб.

Индекс РТС впервые с 6 марта поднялся выше 1200 пунктов.

Курс евро Центробанка на 20 мая составил 79,1677 рубля, поднявшись с уровня 78,9422 рубля 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU