Курс рубля 20 мая 2020: Доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 11 марта
Курс рубля 20 мая 2020: Евро поднялся до 79,16 рубля
Доллар ниже 72 рублей впервые с 11 мартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс доллара опустился ниже отметки в 72 рубля впервые с 11 марта. Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 20 мая поднялся до 72,3381 руб.
Индекс РТС впервые с 6 марта поднялся выше 1200 пунктов.
Курс евро Центробанка на 20 мая составил 79,1677 рубля, поднявшись с уровня 78,9422 рубля 19 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU