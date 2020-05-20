2020-05-20T14:10:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Генсек ООН попросил международное сообщество дать Африке $200 млрд

Эти средства необходимы для стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутеррешГенеральный секретарь ООН Антониу ГутеррешФото: REUTERS
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Для преодоления последствий пандемии коронавируса странам Африке потребуется помощь международного сообщества. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Во время презентации доклада о влиянии распространения инфекции на ситуацию в Африке Гутерриш отметил, что региону потребуется помощь в размере 200 миллиардов долларов.

Генсек ООН также добавил, что он призывает разработать глобальный пакет мер мировой мощи странам Африки.

«Глобальная солидарность с Африкой является первостепенной задачей как для выхода из текущей ситуации, так и для ее успешного восстановления. Прекращение пандемии в Африке является крайне важным условием ее прекращения во всем мире», — цитирует Гутерриша сайт «Свободная пресса».

Генсек отметил, что на сегодняшний день пандемия в Африке все еще находится на ранней стадии, и без соблюдения необходимых мер инфекция может быстро разрастись и привести к необратимым последствиям, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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