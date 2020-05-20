Психолог посоветовала, как облегчить себе жизнь в самоизоляции
Психолог, руководитель медико-психологической службы клинической больницы «Медси» Юлия Чаплыгина дала совет, как справиться со страхами и хандрой во время режима самоизоляции. Для этого нужно постараться отключиться от тревожных новостей и запланировать приятное событие.
Специалист отметила, что сегодня люди напуганы неизвестным вирусом. Тревожность повышает переизбыток информации об эпидемии. Именно на новости чаще всего жалуются люди.
- Сидишь, смотришь фильм, никого не трогаешь, бежит внизу бегущая строка, кто там заболел, — приводит слова пациентов психолог.
Справиться с этим можно – необходимо попытаться фильтровать поступающую информацию. Положительно на психике скажутся физические нагрузки хотя бы 30 минут в день.
- Возьмите за правило планировать и четко следовать распорядку дня. Полезно задать себе вопрос: «Что первое я сделаю, когда карантин закончится?», - комментирует телеканалу «360» Юлия Чаплыгина.
Специалист рекомендует запланировать приятное событие, которое можно реализовать сразу по окончанию режима самоизоляции.
- Это будет стимулом, чтобы ждать и настраивать себя на мысль: «Когда-нибудь это обязательно закончится, и мы эту ситуацию преодолеем», — заверила психолог.
Ранее специалист посоветовал, как сохранить душевное спокойствие в самоизоляции и не разрушить отношения с близкими.
ИСТОЧНИК KP.RU
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