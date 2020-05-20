20 Май 2020 2020-05-20T15:22:39+03:00

Психолог посоветовала, как облегчить себе жизнь в самоизоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для этого нужно запланировать приятное событие

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Психолог, руководитель медико-психологической службы клинической больницы «Медси» Юлия Чаплыгина дала совет, как справиться со страхами и хандрой во время режима самоизоляции. Для этого нужно постараться отключиться от тревожных новостей и запланировать приятное событие.

Специалист отметила, что сегодня люди напуганы неизвестным вирусом. Тревожность повышает переизбыток информации об эпидемии. Именно на новости чаще всего жалуются люди.

- Сидишь, смотришь фильм, никого не трогаешь, бежит внизу бегущая строка, кто там заболел, — приводит слова пациентов психолог.

Справиться с этим можно – необходимо попытаться фильтровать поступающую информацию. Положительно на психике скажутся физические нагрузки хотя бы 30 минут в день.

- Возьмите за правило планировать и четко следовать распорядку дня. Полезно задать себе вопрос: «Что первое я сделаю, когда карантин закончится?», - комментирует телеканалу «360» Юлия Чаплыгина.

Специалист рекомендует запланировать приятное событие, которое можно реализовать сразу по окончанию режима самоизоляции.

- Это будет стимулом, чтобы ждать и настраивать себя на мысль: «Когда-нибудь это обязательно закончится, и мы эту ситуацию преодолеем», — заверила психолог.

Ранее специалист посоветовал, как сохранить душевное спокойствие в самоизоляции и не разрушить отношения с близкими.

ИСТОЧНИК KP.RU