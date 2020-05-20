2020-05-20T16:07:58+03:00
Политика

«Обещал много, но слова разошлись с делами»: МИД РФ подвел итоги года Зеленского у власти

В ведомстве рассказали о проблемах, которые не были решены с приходом нового лидера
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Перед своей инаугурацией президент Украины Владимир Зеленский обещал многое, однако слова разошлись с делами. Так год правления украинского лидера прокомментировали в Министерстве иностранных дел России.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на проблемы коррупции в незалежной, которой с прихода Зеленского не стало меньше, а также не ослабло и влияние олигархов на власть.

Более того не были расследованы финансовые махинации экс-президента Украины Петра Порошенко и его окружения, а также события на Майдане и политические убийства.

«Вопреки мнению украинцев по указке извне продвигается земельная реформа (…) предвыборная идея об экспертизе закона о госязыке забыта, национал-радикалы продолжают диктовать, что и как надо делать», - сообщает МИД.

Ведомство обратило внимание и на отсутствие продвижения в решение проблемы с Донбассом, и невыполнения минских соглашения, а также продолжение линии на конфронтацию в отношениях с Москвой, «русофобия получает новое дыхание».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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