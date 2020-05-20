2020-05-20T16:42:35+03:00
Общество

Травматологи рассказали, что делать если травмировался на дачном участке

Чаще всего дачники наступают на острые предметы, попадают под газонокосилки и культиваторы, падают с высоты
Елена АКИМОВА
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Весной чаще всего к травматологам попадают дачникиВесной чаще всего к травматологам попадают дачникиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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20 мая травматологи отмечают свой профессиональный праздник. К данным специалистам обращаются в первую очередь. Весной традиционно случается всплеск дачных травм.

Медики рассказывают, что с потеплением львиная доля обращений приходит от пострадавших на приусадебных участках: глубокие порезы острыми предметами, травмы из-за падения со стремянки, ушибы.

- Наступить на грабли или старый гвоздь - это знакомо многим. Такие травмы опасны тем, что вызывают сильное воспаление, поэтому важно в короткое время обработать рану или есть риск остаться без конечности, - рассказывает NEWS.ru врач-травматолог Светлана Горецкая.

С появлением на дачах различной техники, участились обращения, связанные именно с ней: руки и ноги дачников оказываются в крутящихся механизмах культиваторов, газонокосилок, миксеров или кофемолок.

- Даже если человек лишился конечности, современные технологии позволяют «пришить» её обратно. Чем дальше оторванная конечность находится от позвоночника, тем больше вероятность, что её функция восстановится. Главное правило — доставлять конечность в медицинское учреждение во льду и в короткие сроки, - советует Сергей Савченко, врач-травматолог.

Ещё одна распространённая «дачная» травма – падение с высоты. Молодые люди часто отделываются ушибами, а вот возрастные дачники сталкиваются с серьезными проблемами – переломами.

- В основном это перелом лучевой кости и шейки бедра. Характерно для пациентов старше 70 лет. Настоящая травматологическая эпидемия. Вылечить эту проблему крайне трудно, плюс возможно развитие сопутствующих заболеваний, - отметил врач-травматолог Артур Саакян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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