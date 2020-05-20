2020-05-20T17:28:15+03:00
В мире

Бывший украинский премьер заявил, что Зеленский как Порошенко хочет "перехитрить Запад"

Алексей Гончару предупредил президента, что есть шанс "быть съеденным волками"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алексей Гончарук был самым молодым премьером Украины, но ушел с поста после скандала с критикой ЗеленскогоАлексей Гончарук был самым молодым премьером Украины, но ушел с поста после скандала с критикой ЗеленскогоФото: REUTERS
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Бывший украинский премьер-министр Алексей Гончарук сравнил Владимира Зеленского с бывшим президентом Петром Порошенко. И тот, и другой, по мнению Гончарука, хотят "перехитрить Запад", а также "контролировать правоохранительные органы".

Порошенко в попытках добиться своего, окончательно потерял доверие людей. Он так и не смог отказаться от статуса олигарха, поэтому вынужден был исполнять "вежливые требования" своих западных партнеров. Так, в СМИ опубликовали записи переговоров Порошенко с Байденом, который на тот момент был вице-президентом США. Представитель Белого дома давал указания по повышению тарифов, говорил о смене судей.

У Зеленского еще есть шанс не пойти той же дорогой, уверен бывший премьер.

- Они оба пытались укрепить доверие с западными партнерами,- написал в фейсбуке Алексей Гончарук. - Зеленский уже совершил ошибки, но шанса не потерял. Он все еще хочет верить, потому что он не олигарх...Оба президента считали, что правопорядок может упоминаться "контролируемыми" правоохранительными органами.

Он напомнил, что в судебных кабинетах "сидят волки", поэтому предупреждает Зеленского об опасности быть ими съеденным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Бывший украинский премьер заявил, что Зеленский как Порошенко хочет "перехитрить Запад"
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