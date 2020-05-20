Бывший украинский премьер заявил, что Зеленский как Порошенко хочет "перехитрить Запад"
Бывший украинский премьер-министр Алексей Гончарук сравнил Владимира Зеленского с бывшим президентом Петром Порошенко. И тот, и другой, по мнению Гончарука, хотят "перехитрить Запад", а также "контролировать правоохранительные органы".
Порошенко в попытках добиться своего, окончательно потерял доверие людей. Он так и не смог отказаться от статуса олигарха, поэтому вынужден был исполнять "вежливые требования" своих западных партнеров. Так, в СМИ опубликовали записи переговоров Порошенко с Байденом, который на тот момент был вице-президентом США. Представитель Белого дома давал указания по повышению тарифов, говорил о смене судей.
У Зеленского еще есть шанс не пойти той же дорогой, уверен бывший премьер.
- Они оба пытались укрепить доверие с западными партнерами,- написал в фейсбуке Алексей Гончарук. - Зеленский уже совершил ошибки, но шанса не потерял. Он все еще хочет верить, потому что он не олигарх...Оба президента считали, что правопорядок может упоминаться "контролируемыми" правоохранительными органами.
Он напомнил, что в судебных кабинетах "сидят волки", поэтому предупреждает Зеленского об опасности быть ими съеденным.
ИСТОЧНИК KP.RU