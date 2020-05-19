2020-05-19T18:11:52+03:00
В мире

Байден в разговоре с Порошенко назвал бизнесмена Коломойского "занозой в заднице"

В Сеть попали записи разговора бывшего вице-президента США с экс-президентом Украины
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Сеть попали записи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Это запись телефонных переговоров, разместившие документы в СМИ информаторы уверяют - голоса принадлежат именно Порошенко и Байдену. Американский политик, если верить записи, предлагает украинскому коллеге миллиард долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Такой интерес Байдена может быть связан с делом, которое продвигает Президент Дональд Трамп. Глава Белого дома уверен, что его политический соперник, Байден, и его сын, связаны с коррупцией.

Затронули в ходе разговора Байден и Порошенко еще одну тему, национализацию Приватбанка Игоря Коломойского.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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