Байден в разговоре с Порошенко назвал бизнесмена Коломойского "занозой в заднице"
В Сеть попали записи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.
Это запись телефонных переговоров, разместившие документы в СМИ информаторы уверяют - голоса принадлежат именно Порошенко и Байдену. Американский политик, если верить записи, предлагает украинскому коллеге миллиард долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Такой интерес Байдена может быть связан с делом, которое продвигает Президент Дональд Трамп. Глава Белого дома уверен, что его политический соперник, Байден, и его сын, связаны с коррупцией.
Затронули в ходе разговора Байден и Порошенко еще одну тему, национализацию Приватбанка Игоря Коломойского.
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ИСТОЧНИК KP.RU