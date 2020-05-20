В отелях Египта запретили шведский стол из-за коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T19:41:14+03:00

Шведские столы в Египте в этом году запрещены Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В стране не называют даты, когда иностранцам разрешат посещать курорты

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В Египте запретили шведские столы в отелях из-за коронавируса.

Страна с 15 мая открывает туристический сезон, правда, пока принимать будут только граждан страны. Сроки, когда иностранцам разрешат отдыхать в египетских отелях, пока не названы.

Чтобы не допустить распространение коронавируса, власти официально запретили в ресторанах шведские столы. Решение опубликовано на сайте министерства туризма.

Отели получат разрешение на работу, только если здесь будет оборудован медицинский пункт, весь персонал обеспечен средствами защиты, а также отель будет координировать свои действия с профильным министерством.

В Турции, например, вопрос безопасности решили иначе - всю еду накрыли прозрачным козырьком, который защитит продукты от случайного чихания и кашля. Кроме того, гостям не дадут самим накладывать себе еду, это будет делать обслуживающий персонал ресторана.

ИСТОЧНИК KP.RU