В отелях Египта запретили шведский стол из-за коронавируса
В Египте запретили шведские столы в отелях из-за коронавируса.
Страна с 15 мая открывает туристический сезон, правда, пока принимать будут только граждан страны. Сроки, когда иностранцам разрешат отдыхать в египетских отелях, пока не названы.
Чтобы не допустить распространение коронавируса, власти официально запретили в ресторанах шведские столы. Решение опубликовано на сайте министерства туризма.
Отели получат разрешение на работу, только если здесь будет оборудован медицинский пункт, весь персонал обеспечен средствами защиты, а также отель будет координировать свои действия с профильным министерством.
В Турции, например, вопрос безопасности решили иначе - всю еду накрыли прозрачным козырьком, который защитит продукты от случайного чихания и кашля. Кроме того, гостям не дадут самим накладывать себе еду, это будет делать обслуживающий персонал ресторана.
ИСТОЧНИК KP.RU