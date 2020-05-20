2020-05-20T19:41:14+03:00
В мире

В отелях Египта запретили шведский стол из-за коронавируса

В стране не называют даты, когда иностранцам разрешат посещать курорты
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Шведские столы в Египте в этом году запрещеныШведские столы в Египте в этом году запрещеныФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Египте запретили шведские столы в отелях из-за коронавируса.

Страна с 15 мая открывает туристический сезон, правда, пока принимать будут только граждан страны. Сроки, когда иностранцам разрешат отдыхать в египетских отелях, пока не названы.

Чтобы не допустить распространение коронавируса, власти официально запретили в ресторанах шведские столы. Решение опубликовано на сайте министерства туризма.

Отели получат разрешение на работу, только если здесь будет оборудован медицинский пункт, весь персонал обеспечен средствами защиты, а также отель будет координировать свои действия с профильным министерством.

В Турции, например, вопрос безопасности решили иначе - всю еду накрыли прозрачным козырьком, который защитит продукты от случайного чихания и кашля. Кроме того, гостям не дадут самим накладывать себе еду, это будет делать обслуживающий персонал ресторана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самый холодный день месяца: 21 мая в Москве ожидается дождь и мокрый снег
Кирилл Вышинский о Зеленском: "Обаятельный актер, веселый малый, но совершенно не политик"
Кирилл Вышинский рассказал, почему голосовал за Зеленского
Вышинский: Зеленский сказал, что мое освобождение зависит не от закона, а от политического решения
В ВОЗ нет данных о повышающих летальность коронавируса мутациях
В отелях Египта запретили шведский стол из-за коронавируса
Турция в июне не примет туристов из России и других стран, где много случаев коронавируса
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против газовой директивы
За сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом в мире
Порошенко назвал сфабрикованными аудиозаписи "разговора с Байденом"
Проект "Северный поток 2" освободили на 20 лет от норм газовой директивы ЕС
США требуют от Китая компенсацию за коронавирус в 9 триллионов долларов
Россияне стали реже платить за коммуналку
В Москве неизвестные ранили трех человек
В России могут разрешить подавать заявления в полицию онлайн