Иракская разведка задержала возможного преемника аль-Багдади

20 Май 2020 2020-05-20T22:50:43+03:00

Аль-Багдади возглавлял террористическую группировку, но был убит в 2019 году Фото: REUTERS

Главарь запрещенной в России террористической организации был убит в 2019 году

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Иракская разведка сообщила о задержании возможного преемника главаря запрещенной в России организации "Исламское Государство" аль-Багдади. Об этом сообщает агентство Alarabiya.

Место главаря террористической организации, убитого в 2019 году, занял предположительно Абдулнассера аль-Кирдаша. Он взят живым, в отличие от Абу Бакр аль-Багдади, который убит при попытке скрыться от американских военных. Спецназ США в октябре 2019 года высадился на вертолетах в провинции Идлиб. С помощью разведки, они узнали место, где скрывается один из самых разыскиваемых террористов в мире.

База располагалась в пяти километрах от границы с Турцией. Аль-Багдади взорвал на себе пояс смертника. Образцы его ДНК отправили в США для подтверждения, что погибший действительно являлся именно этим человеком. От тела террориста избавились, сбросив в море.

ИСТОЧНИК KP.RU