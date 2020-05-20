Иракская разведка задержала возможного преемника аль-Багдади
Иракская разведка сообщила о задержании возможного преемника главаря запрещенной в России организации "Исламское Государство" аль-Багдади. Об этом сообщает агентство Alarabiya.
Место главаря террористической организации, убитого в 2019 году, занял предположительно Абдулнассера аль-Кирдаша. Он взят живым, в отличие от Абу Бакр аль-Багдади, который убит при попытке скрыться от американских военных. Спецназ США в октябре 2019 года высадился на вертолетах в провинции Идлиб. С помощью разведки, они узнали место, где скрывается один из самых разыскиваемых террористов в мире.
База располагалась в пяти километрах от границы с Турцией. Аль-Багдади взорвал на себе пояс смертника. Образцы его ДНК отправили в США для подтверждения, что погибший действительно являлся именно этим человеком. От тела террориста избавились, сбросив в море.
ИСТОЧНИК KP.RU