Число заболевших коронавирусом в Москве на 21 мая 2020 года составило 152 306 человека

21 Май 2020 2020-05-20T22:34:48+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 21 мая 2020 года

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Количество заболевших COVID 2019 в столице с каждым днем снижается. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 2699 человек, заболевших коронавирусом, а днем ранее цифры были - 3545. Более 80% новых случаев – люди младше 65 лет. Всего же в столице, по данным на 21 мая, зафиксировано 152 306 случаев COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 40,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, 8,6% - дети до 18 лет, 6,2% – старше 80 лет, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Рекордные цифры и по количеству выздоровевших – за последние сутки еще 5440 человека, что больше, чем днем ранее - 2583.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Результаты анализов на коронавирус, полученные в больницах Москвы, теперь стали доступны москвичам в электронной медицинской карте. Информация появится в карте в течение двух-четырех дней с момента сдачи анализа.

- Жители также получат подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше, - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В оперативном штабе напоминают, что режим самоизоляции москвичи должны соблюдать до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU