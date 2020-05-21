2020-05-20T22:50:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 21 мая 2020: 334 стройки вернулись к работе, а доноров проверяют на антитела

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 21 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Московской области еще у 903 человек подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция». Общее же число зараженных с начала эпидемии перевалило за 30 тысяч. 3897 человек выздоровели, 285 - скончались.

Самый большой прирост новых больных с COVID-2019 за сутки - в Сергиевом Посаде. 103 человека. Городской округ впервые вошел в десятку муниципалитетов Подмосковья с самым большим числом инфицированных.

1. Красногорск - 1533 (+35)

2. Подольск - 1532 (+46)

3. Королев - 1521 (+50)

4. Одинцово - 1518 (+28)

5. Люберцы - 1245 (+24)

6. Балашиха - 1088 (+34)

7. Мытищи - 1049 (+61)

8. Коломна - 930 (+12)

9. Сергиев Посад - 917 (+103)

10. Ленинский - 908 (+31)

На 334 подмосковные стройки вернулись рабочие. Как сообщили Главгосстройнадзоре Московской области, 178 из них - стройплощадки жилых домов, плюс 63 социальных объектов и 93 нежилых.

Там также отметили, что 254 объекта инспекторы Главгосстройнадзора уже проверили на предмет соблюдения санитарных норм.

Тем временем на Станции переливания крови Московской области начали тестировать доноров на антитела - это позволяет выявить тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет к новой инфекции иммунитет. Тесты проводят, разумеется, только для тех, кто согласен пройти процедуру.

- Результаты первых дней скрининга показывают, что у десяти процентов доноров обнаруживается содержание антител класса G к коронавирусу, - сообщила журналистам главврач станции Мария Аппалуп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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