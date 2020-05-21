2020-05-21T00:00:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты объяснили, почему нельзя злоупотреблять витамином D для профилактики коронавируса

Высокая доза витамина может быть крайне опасна
Юлия КЕКОВА
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Злоупотребление витамином D, нехватка которого наблюдается у россиян, в том числе из-за режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом, может привести к серьезным последствиям.

По словам главного пульмонолога Министерства здравоохранения РФ по ЦФО, генерального секретаря Российского научного медицинского общества терапевтов Андрея Малявина, переизбыток этого витамина грозит гипервитаминозу.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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