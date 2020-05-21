Эксперты объяснили, почему нельзя злоупотреблять витамином D для профилактики коронавируса
Высокая доза витамина может быть крайне опасна
Изменить размер текста:
Злоупотребление витамином D, нехватка которого наблюдается у россиян, в том числе из-за режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом, может привести к серьезным последствиям.
По словам главного пульмонолога Министерства здравоохранения РФ по ЦФО, генерального секретаря Российского научного медицинского общества терапевтов Андрея Малявина, переизбыток этого витамина грозит гипервитаминозу.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU