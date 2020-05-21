2020-05-21T06:07:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы сроки реабилитации переболевших коронавирусом людей

В Минздраве РФ рассказали сколько именно времени потребуется для полного восстановления организма
Юлия КЕКОВА
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Названы сроки реабилитации переболевших коронавирусом людейНазваны сроки реабилитации переболевших коронавирусом людейФото: Олег ЗОЛОТО
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Число заболевших коронавирусом в России уже превысило 308 тысяч человек и, очевидно, это цифра пока не конечная.

Главный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения РФ, профессор Галина Иванова рассказала, сколько именно времени может занять реабилитация человека, перенесшего заболевание covid-19.

Что такое реабилитация?

Медицинская реабилитация - это специальные комплекс медицинских и психологических видов мероприятий, которые направленных на максимально возможное восстановление организма после болезни.

Кому именно нужно восстановление?

Реабилитация необходима всем пациентам, особенно тем, кто перенес инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах.

Какое время это займет?

По словам специалиста, коронавирус, как правило, приводит к нарушению функции всей кислородтранспортной системы - от наружных органов дыхания до целой систем органов

- По имеющимся данным наших коллег из других стран реабилитационные мероприятия должны длиться непрерывно с момента заболевания около 2-3 месяцев. Во многом это зависит от состояния и самочувствия пациента. Этот процесс строго индивидуальный, - рассказала Иванова, цитирует ее слова пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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