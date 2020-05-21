Глава РАН считает развитие пандемии коронавируса в России непредсказуемым

21 Май 2020 2020-05-21T08:26:58+03:00

Александр Сергеев предупредил, что вакцина от COVID-19 будет не скоро

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Развитие пандемии коронавируса в России остаётся непредсказуемым, заявил глава Российской академии наук Александр Сергеев.

- Правильным выходом в послабление должно быть уменьшение смертности, когда мы действительно видим, что смертность пошла вниз. Но пока ситуация рискованная, потому что смертность вниз не идёт, что вызывает существенную озабоченность, - сообщил ТАСС глава РАН.

Он также отметил, что начало применения вакцины от коронавируса начнётся не скоро. При этом Сергеев уточнил, что "достаточно долго" означает "как минимум несколько месяцев".

- И даже в случае положительных результатов при прохождении фазы доклинических испытаний, не факт, что она хорошо пройдёт клинические испытания, - сообщил учёный.

ИСТОЧНИК KP.RU