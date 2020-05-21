Коронавирусом заразились уже более пяти миллионов человек в мире

21 Май 2020 2020-05-21T09:01:13+03:00

Число заражённых коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последний месяц число заболевших увеличилось на два миллиона

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Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всём мире перешло за отметку в пять миллионов человек сегодня, 21 мая. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего всемирную статистику заражённых и погибших в ходе пандемии коронавируса.

При этом меньше месяца назад, 27 апреля, сайт KP.RU сообщал о трёх миллионах случаев заражения коронавирусом в мире.

На сегодняшний день от вируса погибли уже 328 169 человек.

Больше всего заражённых зарегистрировано в США, где сейчас зарегистрировано более 1,5 миллиона заражённых COVID-19, а погибло уже 93,5 тысячи человек.

Россия остаётся на втором месте с 308 705 выявленными случаями заражения. При этом специалисты провели уже более 7,5 миллионов тестов, сообщил 20 мая Роспотребнадзор. Жертвами коронавируса в России стало 2 972 человека.

При подсчёте на 100 тысяч населения первые три места занимают Сан-Марино, Ватикан и Катар. США в таком рейтинге занимают 12-е место, а Россия в четвёртом десятке, уточняет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU