Украина подаст меморандум против России в Международный морской трибунал

21 Май 2020 2020-05-21T09:18:15+03:00

Буксир «Яны Капу» вместе с бронекатерами «Бердянск» и «Никополь» провели на приколе в Керчи почти год после того, как в конце ноября 2018 года их в Керченском проливе задержали российские пограничники. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

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Министерство иностранных дел Украины подаст в Международный морской трибунал меморандум против России. В обращении 22 мая будет заявлено о незаконном задержании трёх кораблей Военно-морского флота Украины, а также 24 членов экипажа судов, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Также он отметил, что МИД продолжает работу над всеми претензиями к России и все процессы продолжаются. Кроме того, отмечается, что Украина будет требовать от России моральной и материальной компенсации для украинских моряков.

- Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы, безусловно, на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам, - сообщил Енин в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничная служба России задержала, применив оружие, украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". Они направлялись из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому обязал Россию вернуть в Украину моряков и корабли. 7 сентября 2019 года они вернулись на родину в ходе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

В России моряки обвинялись в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

ИСТОЧНИК KP.RU