2020-05-21T10:06:10+03:00
Происшествия

СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из китайской гумпомощи

38-летней москвичке в ближайшее время предъявят обвинения
Ася КУЗНЕЦОВА
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СК установил распространителя фейка о продаже масок из китайской гуманитарной помощиСК установил распространителя фейка о продаже масок из китайской гуманитарной помощиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный комитет России установил распространителя фейковой информации о продаже средств индивидуальной защиты, которые Китай передал России в качестве гуманитарной помощи, сообщается на сайте ведомства.

38-летняя москвичка опубликовала в социальной сети видео, на котором говорится о продаже в московских аптеках масок, предназначенных для бесплатной раздачи среди населения.

Женщине предъявят обвинения в ближайшее время.

Доставление подозреваемой в распространении ложной информации о защитных масках в здание СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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