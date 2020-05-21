СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из китайской гумпомощи
38-летней москвичке в ближайшее время предъявят обвинения
СК установил распространителя фейка о продаже масок из китайской гуманитарной помощиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный комитет России установил распространителя фейковой информации о продаже средств индивидуальной защиты, которые Китай передал России в качестве гуманитарной помощи, сообщается на сайте ведомства.
38-летняя москвичка опубликовала в социальной сети видео, на котором говорится о продаже в московских аптеках масок, предназначенных для бесплатной раздачи среди населения.
Женщине предъявят обвинения в ближайшее время.
Доставление подозреваемой в распространении ложной информации о защитных масках в здание СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU