СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из китайской гумпомощи

21 Май 2020 2020-05-21T10:06:10+03:00

СК установил распространителя фейка о продаже масок из китайской гуманитарной помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летней москвичке в ближайшее время предъявят обвинения

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Следственный комитет России установил распространителя фейковой информации о продаже средств индивидуальной защиты, которые Китай передал России в качестве гуманитарной помощи, сообщается на сайте ведомства.

38-летняя москвичка опубликовала в социальной сети видео, на котором говорится о продаже в московских аптеках масок, предназначенных для бесплатной раздачи среди населения.

Женщине предъявят обвинения в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780299" frameborder="0"></iframe> Доставление подозреваемой в распространении ложной информации о защитных масках в здание СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU