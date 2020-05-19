2020-05-19T20:15:06+03:00
Происшествия

СК России возбудил дело по факту очередного фейка с медицинскими масками

Неизвестные распространяют информацию о том, что чиновники торгуют гуманитарной помощью из Китая
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения в период распространения новой коронавирусной инфекции.

- Установлено, что пользователь одной из социальных сетей разместил видеоролик, содержащий не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Для подтверждения своих слов пользователем демонстрировалась упаковка защитных масок с этикеткой на китайском языке, из которой якобы следует, что данный товар является гуманитарной помощью и не предназначен для продажи.

Однако, эксперты опровергли этот перевод.

- В этикетке приведены сведения исключительно о сертификации товара, - отметила Петренко.

По уголовному делу организовано проведение необходимых следственных действий. Виновным в распространении заведомо ложной информации грозит штраф в размере 700 000 рублей и ограничение свободы до трех лет.

В ведомстве отметили, что следователи продолжают работу по выявлению случаев опубликования не соответствующей действительности информации, касающейся распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что из Китая в Россию поступило по разным каналам около 150 млн масок. Кроме того, как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, Россия получит из КНР 2 млн защитных медицинских костюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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