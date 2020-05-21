2020-05-21T13:02:43+03:00
Общество

Госдума приняла закон о создании единого регистра сведений о населении

Регистр будет Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение каждого гражданина
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России появится единый регистр сведений о населении РФВ России появится единый регистр сведений о населении РФФото: REUTERS
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, в котором будут содержаться сведения о населении России.

- Создание ресурса позволит сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, повысить эффективность государственной политики, подчеркивали авторы инициативы, - сказано на сайте Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Госдума приняла закон о создании единого регистра сведений о населении
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