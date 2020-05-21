Госдума приняла закон о создании единого регистра сведений о населении
Регистр будет Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение каждого гражданина
В России появится единый регистр сведений о населении РФФото: REUTERS
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, в котором будут содержаться сведения о населении России.
- Создание ресурса позволит сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, повысить эффективность государственной политики, подчеркивали авторы инициативы, - сказано на сайте Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU