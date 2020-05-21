2020-05-21T13:45:40+03:00
Общество

В московском метро появились стикеры, указывающие на самые свободные вагоны

Они помогут пассажирам соблюдать социальную дистанцию
Ксения БОГДАНОВА
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Специальные наклейки помогут пассажирам выбрать наименее загруженный вагон.Специальные наклейки помогут пассажирам выбрать наименее загруженный вагон.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На 30 станциях столичной подземки появились новые напольные стикеры: они указывают пассажирам на те вагоны, которые по статистике остаются самыми свободными. Обычно люди стараются занять места поближе к удобному для них выходу или переходу в метро - это могут быть вагоны в начале или в конце состава, либо строго посередине поезда. При этом другие вагоны оказываются менее заполненными. На них и показывают напольные стикеры. Ориентируясь на указатели, пассажирам будет удобнее сохранять социальную дистанцию.

Новые стикеры появились на 30 станциях московского метро - например, на «Кузнецком мосту», «Павелецкой», «Пушкинской», «Тульской», «Китай-городе» и других крупных пересадочных узлах.

- Чтобы подсказать пассажирам, какие из вагонов по статистике более свободны, на платформах этих станций мы разместили информационные стикеры, - комментирует заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Уверены, что это дополнительно поможет пассажирам метро соблюдать социальную дистанцию, наряду с другими мерами профилактики коронавируса.

Наклейки появились на всех крупных станциях московского метро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наклейки появились на всех крупных станциях московского метро.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, в вагонах столичной подземки повесили около 13 тысяч чек-листов с информацией о главных мерах профилактики коронавируса в общественном транспорте. По ним пассажиры могут проверить, все ли они делают правильно, чтобы обезопасить себя от инфекции. Главные меры профилактики — обязательно носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактными способами оплаты.

Напомним, обязательное ношение перчаток и масок в общественном транспорте столицы действует с 12 мая. Пассажиры общественного транспорта и такси должны носить индивидуальные средства защиты, в противном случае их ждет штраф. Появление в метро только в маске или только в перчатках тоже считается нарушением. Если у москвичей и гостей столицы не окажется с собой средств защиты, их можно приобрести в вендинговых автоматах на станциях метрополитена. Кроме того, перчатки и маски можно купить в кассах метро и в торговых павильонах, расположенных в вестибюлях станций.

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