Историк оценил шансы на подъем телеграфа с «Титаника»

21 Май 2020 2020-05-21T14:01:32+03:00

Опуститься к легендарному "Титанику" исследователи планируют уже в этом году

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Суд США разрешил вскрыть корпус судна «Титаник», чтобы достать рацию, с которой экипаж подал сигнал бедствия. Фирма, получившая разрешение, планирует провести операцию на дне океана уже этим летом, если пандемия не внесет свои коррективы.

Об успехе операции и дальнейшей судьбе артефакта рассказал писатель, историк, исследователь морских катастроф Евгений Несмеянов. Пока он сомневается, что операцию удастся провести в 2020 году. Причина в том, что план еще находится в разработке, нет технической аппаратуры для работы на больших глубинах, а в мире бушует эпидемия коронавируса.

- Экспедиция запланирована на август или сентябрь, но ее вероятность не очень велика, - комментирует специалист телеканалу «360».

Подобные операции всегда требуют огромных затрат, так как используется сложное оборудование. Часто цены на такие агрегаты доходят до 3-5 миллионов долларов. Не бывает стандартных моделей, их необходимо дорабатывать исходя из конкретной задачи и условий местности.

Если все таки удастся поднять артефакты с «Титаника», то они будут законсервированы и представлены на экспозициях.

- Не стоит забывать, что устройство провело под водой более 108 лет и находится в очень плохом состоянии. Телеграф придется поднимать по частям, причем извлечь его полностью вряд ли удастся, - отмечает эксперт.

Помимо того, что телеграф огромного размера, он прикреплен бортами к палубе. Это очень затруднит работу по подъему устройства.

- На поверхность смогут извлечь только маленькие объекты. Это будет объект музейного качества,— пояснил собеседник телеканала.

У возможной экспедиции на «Титаник» есть свои противники. Многие категорически не поддерживают инициативу с погружением.

Первые разведывательные работы на корабле были проведены в 1987 году, тогда удалось поднять на поверхность первые фрагменты корабля.

- Четких аргументов «за» и «против» от сторон не поступает. Как правило противники настаивают, что «Титаник» - это могила и ее нельзя грабить. В любом случае, фирма, которая получила доступ, не сможет воспользоваться разрешением многократно. Суд согласовал только одну конкретную операцию. С последующими будет аналогичная процедура, - заключил Несмеянов.

ИСТОЧНИК KP.RU