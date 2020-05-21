Apple упростила разблокировку iPhone с Face ID пользователям в масках
Apple выпустила новое обновление iOS 13.5, которое упростит разблокировку смартфона пользователям в медицинских масках.
Теперь люди получили возможность разблокировать телефон с помощью пароля сразу же после того, как Face ID не смог распознать их лицо. Для этого надо провести пальцем вверх из нижней части экрана, сообщает The Verge.
В предыдущей версии пользователи должны были ждать еще некоторое время после того, как Face ID провалил задачу по распознаванию лица.
Кроме того, в новой версии появился интерфейс для отслеживания зараженных коронавирусом. Пользователи смогут загрузить приложения, разработанные органами здравоохранения. Там же они могут отмечаться в случае заражения, чтобы защитить окружающих людей. Например, если зараженный COVID-19 пользователь, отметит себя в приложении, все контактировавшие с ним люди получат уведомления.
ИСТОЧНИК KP.RU