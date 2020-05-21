2020-05-21T14:11:21+03:00
Умные вещи

Apple упростила разблокировку iPhone с Face ID пользователям в масках

В новой версии также появился сервис для отслеживания больных коронавирусом
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Apple упростила разблокировку iPhone с Face ID пользователям в медицинских маскахApple упростила разблокировку iPhone с Face ID пользователям в медицинских маскахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Apple выпустила новое обновление iOS 13.5, которое упростит разблокировку смартфона пользователям в медицинских масках.

Теперь люди получили возможность разблокировать телефон с помощью пароля сразу же после того, как Face ID не смог распознать их лицо. Для этого надо провести пальцем вверх из нижней части экрана, сообщает The Verge.

В предыдущей версии пользователи должны были ждать еще некоторое время после того, как Face ID провалил задачу по распознаванию лица.

Кроме того, в новой версии появился интерфейс для отслеживания зараженных коронавирусом. Пользователи смогут загрузить приложения, разработанные органами здравоохранения. Там же они могут отмечаться в случае заражения, чтобы защитить окружающих людей. Например, если зараженный COVID-19 пользователь, отметит себя в приложении, все контактировавшие с ним люди получат уведомления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпускные экзамены для 9-классников отменили из-за коронавируса
Аналитики спрогнозировали поведение рубля в июне
Призыв в армию для выпускников в 2020 году отложили из-за пандемии
Путин рассказал, сможет ли дистанционное обучение заменить очное
ЕГЭ начнётся 29 июня
Путин заявил, что дистанционное обучение в условиях пандемии оправдало себя
Аналитик спрогнозировал, что госдолг США к концу года превысит свой исторический максимум
Страховщики рассказали о новых схемах мошенничества с полисами ОСАГО
Apple упростила разблокировку iPhone с Face ID пользователям в масках
Историк оценил шансы на подъем телеграфа с «Титаника»
В московском метро появились стикеры, указывающие на самые свободные вагоны
Молния ударила в шпиль главного здания МГУ
В России удвоили размер минимального пособия по уходу за первым ребенком
Сенатор пояснил для чего нужно закреплять в законе понятие самоизоляция
Госдума приняла закон о создании единого регистра сведений о населении
Академик оценил серьезность второй волны COVID-19
Командир батальона «Луганск-1» погиб на задании в Донбассе
Психолог объяснила, почему на удаленке работать сложнее, чем в офисе