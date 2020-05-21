2020-05-21T14:25:49+03:00
Общество

Страховщики рассказали о новых схемах мошенничества с полисами ОСАГО

Злоумышленники предлагают удалённо оформить их по низкой цене
Ася КУЗНЕЦОВА
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Новые мошеннические схемы приобретения фальшивых полисов ОСАГО по цене в разы ниже их реальной стоимости появились в интернете в период самоизоляцииНовые мошеннические схемы приобретения фальшивых полисов ОСАГО по цене в разы ниже их реальной стоимости появились в интернете в период самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России появились новые мошеннические схемы с оформлением полисов ОСАГО, сориентированные на период самоизоляции. Преступники предлагают удалённо оформить фальшивую страховку значительно дешевле настоящего полиса. Водитель думает, что такой полис не вызовет подозрений у сотрудника ГИБДД, однако он оказывается абсолютно бесполезен, поскольку не числится в базе, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Он также отметил, что раньше мошенники предлагали быстро и дистанционно оформить полис ОСАГО в два раза дешевле стоимости настоящего полиса. Страховка выходила дешевле, потому что в неё вносили улучшенные данные об автомобиле. После ДТП ложь страхователя выяснялась, и страховщик отказывал в выплатах.

В новом предложении мошенники сразу отмечают, что полис будет фальшивым, но его стоимость составляет в пять раз ниже настоящей. Автовладельцы считают, что из-за самоизоляции и слабого трафика они не попадут в ДТП, но полис введёт в заблуждение сотрудника ГИБДД при проверке. На деле оказывается. что полис не состоит в базе РСА, и деньги оказываются потраченными бесполезно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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