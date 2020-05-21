Путин заявил, что дистанционное обучение в условиях пандемии оправдало себя
В ходе совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавирусной инфекции российский президент Владимир Путин заявил, что дистанционное обучение оправдало себя.
- Российская система образования достойно выдержала испытания, связанные с пандемией. Были сложности в дистанционном обучении, нужно проанализировать результаты и в новом учебном году провести контроль знаний учащихся, - сказал президент страны.
Глава страны также подчеркнул, что надо ускорить внедрение современной системы образования.
Путин: «Все слухи, что дистанционное образование заменит очное — рассматриваю как откровенную провокацию».
ИСТОЧНИК KP.RU