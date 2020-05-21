Путин заявил, что дистанционное обучение в условиях пандемии оправдало себя

21 Май 2020 2020-05-21T14:30:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавирусной инфекции российский президент Владимир Путин заявил, что дистанционное обучение оправдало себя.

- Российская система образования достойно выдержала испытания, связанные с пандемией. Были сложности в дистанционном обучении, нужно проанализировать результаты и в новом учебном году провести контроль знаний учащихся, - сказал президент страны.

Глава страны также подчеркнул, что надо ускорить внедрение современной системы образования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780378" frameborder="0"></iframe> Путин: «Все слухи, что дистанционное образование заменит очное — рассматриваю как откровенную провокацию».

ИСТОЧНИК KP.RU