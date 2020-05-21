2020-05-21T14:30:25+03:00
Общество

Путин заявил, что дистанционное обучение в условиях пандемии оправдало себя

Система образования в России достойно выдержала испытания [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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В ходе совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавирусной инфекции российский президент Владимир Путин заявил, что дистанционное обучение оправдало себя.

- Российская система образования достойно выдержала испытания, связанные с пандемией. Были сложности в дистанционном обучении, нужно проанализировать результаты и в новом учебном году провести контроль знаний учащихся, - сказал президент страны.

Глава страны также подчеркнул, что надо ускорить внедрение современной системы образования.

Путин: «Все слухи, что дистанционное образование заменит очное — рассматриваю как откровенную провокацию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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